Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Si no sabes qué este fin de semana, la lista de las películas más reproducidas en Prime Video Colombia de los últimos días puede darte una pista.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde elegir.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más vistas en Prime Video en Colombia

1. La astronauta (The Astronaut)

Sam Walker (Kate Mara) regresa en extrañas circunstancias de su primera misión espacial. El general William Harris (Laurence Fishburne) la obliga a permanecer en cuarentena, bajo la estricta vigilancia de la NASA, en una casa aislada de alta seguridad. Pese a vivir en una aparente normalidad, Walker empieza a percibir sucesos inquietantes en los alrededores de la propiedad. Es entonces cuando comienza a temer que no haya vuelto sola a la Tierra.

2. Un Buen Ladrón (Roofman)

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys "R" Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse.

3. Apocalypto

4. The Smashing Machine

A finales de los 90, el prometedor artista marcial mixto Mark Kerr aspira a convertirse en el mejor luchador del mundo. Sin embargo, también debe luchar contra su adicción a los opioides y una relación inestable con su novia Dawn.

5. Los hermanos demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

6. Love Me Love Me

Tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de nuevo. Allí encuentra refugio en Will, el alumno perfecto de su instituto internacional. Pero James, el problemático mejor amigo de Will, que oculta una peligrosa vida en peleas clandestinas de MMA, convierte la rivalidad en una atracción irresistible que obliga a June a elegir entre una vida segura y un amor que lo cambia todo.

7. Bailarina

Ok Ju solía trabajar como guardaespaldas. Destaca en actividades físicas como las artes marciales, la lucha con espadas, la puntería y la conducción de motos. Ok Ju es amiga de Min Hee, que es bailarina. Min Hee le pide a Ok Ju un favor. Quiere que Ok Ju se vengue de Pro Choi. Ok Ju pronto arriesga su vida por Min Hee.

8. Rondallas

Un pequeño pueblo marinero se une para recuperar su rondalla, tras dos años de luto por el trágico naufragio de uno de sus pesqueros.

9. Dangerous Animals

Zephyr, una surfista inteligente y de espíritu libre, que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Cautiva en su barco, debe averiguar cómo escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones.

10. MR-9: Do or Die

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.