Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. DtMF

Bad Bunny

«DtMF» de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.840.895 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tras acumular 1.355.185 reproducciones, «Tití Me Preguntó» de Bad Bunny se mantiene en segundo lugar.

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE», interpretado por Bad Bunny, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.259.785 reproducciones.

4. Choosin' Texas

Ella Langley

Tras haberse reproducido 1.259.281 veces, la nueva canción de Ella Langley se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. NUEVAYoL

Bad Bunny

Un número tan favorable como 1.216.988 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto puesto.

6. Man I Need

Olivia Dean

«Man I Need» de Olivia Dean es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.178.584 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. EoO

Bad Bunny

«EoO», interpretado por Bad Bunny, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 1.053.423 reproducciones.

8. E85

Don Toliver

«E85» de Don Toliver se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.051.272 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la octava posición.

9. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

Tras acumular 994.537 reproducciones, «So Easy (To Fall In Love)» de Olivia Dean se mantiene en noveno lugar.

10. Body

Don Toliver

«Body» de Don Toliver es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 948.547 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Dado Ruvic)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.