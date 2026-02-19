Clima en Perú: conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Huaraz

La previsión del tiempo para mañana en Huaraz, Perú, permite anticipar condiciones como lluvias, jornadas soleadas o posibles bajas de temperatura. (Wikimedia)

El pronóstico de las próximas horas en la ciudad de Huaraz, en el norte peruano, ha sido emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), que pertenece al Ministerio del Ambiente.

La consulta periódica sobre el tiempo se ha consolidado como un recurso esencial para circular con seguridad en la rutina diaria.

Estar enterado de las condiciones meteorológicas locales posibilita una mejor elección de la vestimenta y reduce el riesgo de imprevistos relacionados con el clima durante las actividades diarias.

Este será el pronóstico del tiempo para mañana Jueves 19 de febrero

Toma en cuenta el reporte meteorológico para mañana (Wikimedia).

Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia. De acuerdo con la información del SENAMHI, la temperatura máxima será de 22°C y la mínima se espera que llegue a 5°C 2026-02-19

Este es el clima que predomina en el país sudamericano

Entre los climas que predominan en el país destacan el árido y templado de la costa, el lluvioso y frío en la sierra y el muy lluvioso y cálido de la selva.

Según el método de Clasificación Climática de Warren Thornthwaite aplicado por SENAMHI en 2020, Perú cuenta con 38 tipos diferentes de clima, resultado de la compleja interacción de factores como su ubicación geográfica en el trópico, la influencia de la cordillera de los Andes y la diversidad fisiográfica del territorio.

¿Cuál es la mejor temporada para visitar la ciudad de Huaraz?

El atractivo de Huaraz radica en su ubicación entre los glaciares prominentes, lagunas de aguas transparentes y los picos cubiertos de nieve de la cordillera de los Andes. (Wikimedia)

La temperatura promedio anual en Huaraz ronda los 13 ℃ (55 ℉), con valores diurnos entre 10 ℃ (50 ℉) y 20 ℃ (68 ℉) y noches que descienden hasta 0 ℃ (32 ℉). La humedad relativa se sitúa entre el 55 % y el 75 %. La precipitación media anual alcanza los 700 mm (27,5 pulgadas), aunque el clima generalmente permanece seco debido a su naturaleza subtropical de montaña.

Rodeada por los picos nevados, lagunas de aguas claras y glaciares destacados de la cordillera de los Andes, Huaraz ofrece un paisaje singular que atrae a viajeros interesados en naturaleza y aventura.

Esta guía proporciona orientación para elegir la mejor época para conocer la ciudad, tomando en cuenta diferentes intereses y actividades.

La estación seca, que abarca de mayo a septiembre, representa el periodo más propicio para conocer Huaraz. En estos meses predominan los cielos despejados, las temperaturas resultan agradables y las precipitaciones son escasas, lo que favorece la práctica de actividades al aire libre como caminatas, trekking y montañismo.

Así se comportan las estaciones del clima en Huaraz

En la actualidad, revisar el estado del tiempo antes de salir de casa, es de suma importancia. (Wikimedia)

Enero y noviembre concentran las lluvias más intensas del año y alta humedad, lo que limita las actividades al aire libre y convierte a las visitas culturales y museos en opciones recomendadas durante estos meses.

En febrero, la humedad sigue elevada, pero las precipitaciones empiezan a disminuir y se pueden alternar jornadas soleadas y lluviosas; el senderismo es posible en algunas zonas de menor altitud.

El clima mejora en marzo, con menos lluvias y mayor cantidad de días soleados, condiciones idóneas para el trekking y otras actividades al aire libre.

Abril señala el cierre de la temporada de lluvias, registrando episodios ocasionales de precipitaciones junto a largos periodos de sol, lo que favorece el senderismo y la exploración natural.

Con la llegada de mayo comienza la estación seca: los cielos se despejan y las temperaturas resultan favorables; esta etapa resulta perfecta para el trekking y el montañismo.

Junio y julio representan los mejores meses para actividades al aire libre, con precipitaciones mínimas y amplia afluencia de turistas, especialmente en julio, cuando se concentra el mayor flujo de visitantes y los precios tienden a subir en las zonas más populares.

Agosto comparte características con julio, manteniendo temperaturas agradables y cielos despejados, aunque con una notable presencia de turistas.

En septiembre todavía continúa la estación seca y es posible disfrutar de la naturaleza con menos aglomeraciones.

Octubre marca el comienzo de la temporada de lluvias, con tormentas ocasionales; en este periodo las actividades culturales resultan más convenientes.

En diciembre, las precipitaciones disminuyen y los días soleados se incrementan, lo que invita a recorrer la naturaleza local y aprovechar la temporada festiva.