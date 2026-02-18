Glosario de tecnología: qué significa Desnormalización de una base de datos

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo interactuamos con otros hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el vasto mundo de la tecnología.

Qué significa Desnormalización de una base de datos

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Desnormalización de una base de datos es el proceso de agregar o duplicar los datos en una tabla para mejorar la eficiencia de procesamiento. Esto se hace a costa del espacio en la base de datos, ya que se almacenan más copias redundantes de los mismos datos.

¿Alguna vez has escuchado sobre desnormalizar una base de datos? Puede que no hayas oído hablar de ello, pero es un proceso utilizado en el mundo de la informática para aumentar el rendimiento. En pocas palabras, la desnormalización significa agregar o duplicar los datos en una tabla para mejorar las operaciones de procesamiento y recuperación de datos. Estas acciones se hacen a costa del espacio disponible para almacenamiento ya que los mismos datos se guardan varias veces.

En este artículo explicaremos con detalle todos los conceptos relacionados con la desnormalización, profundizando en las razones por las cuales esta técnica nos puede ser útil, mostrando el proceso a realizar paso a paso y explicando la diferencia entre normalización y desnormalización. Asimismo, también responderemos algunas preguntas frecuentes sobre este tema. ¡Empecemos!

Razones para la desnormalización de una base de datos

En las próximas líneas se presentan las principales razones por las cuales es necesario desnormalizar una base de datos:

Mejora del rendimiento . Al reducir la cantidad de enlaces entre tablas y eliminar redundancias, se puede lograr un mejor rendimiento del sistema al momento de realizar consultas dentro de la base de datos. Mayor velocidad . La desnormalización permite que las consultas se ejecuten mucho más rápido. Ya que hay menos pasos involucrados para obtener los resultados deseados. Esto significa que los usuarios pueden obtener respuestas mucho más rápido. Menor espacio . Debido a la eliminación de redundancias, el espacio requerido para almacenar los datos es menor cuando se utiliza la desnormalización en comparación con un diseño normalizado. Esta reducción en el espacio también contribuye a incrementar el rendimiento general del sistema. Menor complejidad . La simplificación del diseño llevada a cabo durante la desnormalización reduce considerablemente la complejidad asociada con el modelamiento y manipulaciones relacionales complejas requeridas para acceder a los datos correctamente almacenados dentro de una base normalizada y optimizada correctamente. Mejora en la flexibilidad . Debido a su naturaleza no normalizada, las bases de datos desnormalizadas permiten cierta flexibilidad para agregar o modificar campos sin exigir grandes modificaciones estructurales. Esta característica hace que sea más fácil adaptarse a cambios futuros en los requisitos operativos o comerciales.

Proceso de desnormalización

La desnormalización es un proceso que se utiliza para mejorar el rendimiento de las bases de datos. Consiste en almacenar los datos de forma anormalizada, lo que permite mejorar la velocidad y la flexibilidad a la hora de consultarlos. Esto se consigue almacenando los datos en varias tablas relacionadas entre sí, en lugar de almacenarlas todas en una sola tabla.

Para poder desnormalizar correctamente una base de datos, primero hay que identificar cuales son las relaciones entre las diferentes tablas. Luego hay que eliminar los elementos redundantes y normalizar las tablas restantes. Para cerrar, hay que crear nuevas tablas para almacenar información adicional relacionada con los datos originales.

Una vez hecho esto, los datos normalizados se pueden recuperar rápidamente usando consultas SQL simples. Esto significa que las consultas pueden ser procesadas mucho más rápido y sin tener que procesar tanta información redundante como si se hubiera utilizado un diseño no normalizado. Adicionalmente, al almacenarse los datos en varias tablas separadas, es posible realizar actualizaciones o cambios a un solo campo sin tener que modificar la estructura completa de la base de datos.

A modo de resumen, el proceso de desnormalización ofrece numerosas ventajas para mejorar el rendimiento y facilitar el mantenimiento de bases de datos más grandes y complejas.

Desnormalización vs Normalización

La desnormalización y la normalización son dos conceptos muy importantes en el diseño de bases de datos. Estas dos técnicas pueden ayudar a los administradores de bases de datos a mejorar el rendimiento, la seguridad y la facilidad de uso del sistema.

La normalización es un proceso que busca reducir la redundancia en una base de datos mediante la división de los datos en tablas pequeñas que contienen información relacionada entre sí. Lo que significa que cada tabla está diseñada para almacenar un solo tipo de información y cada fila contiene información relacionada con ese tipo específico. La normalización también busca eliminar las dependencias entre diferentes tablas. Esto hace posible a los usuarios obtener acceso a información sin un impacto negativo sobre el rendimiento o la seguridad del sistema.

Por otro lado, está la desnormalización, que es el proceso opuesto al anteriormente mencionado. En lugar de dividir los datos en tablas pequeñas, los administradores pueden combinar varias tablas en una para mejorar el rendimiento del sistema. Esta técnica funciona bien cuando hay muchos registros relacionados entre sí, pero no hay ninguna razón para dividirlos en diferentes tablas. La desnormalización reduce el número total de consultas realizadas por el sistema y mejora así su rendimiento general. No obstante, conlleva un mayor riesgo en cuanto a inconsistencia y problemas con los derechos de acceso si no se realiza correctamente.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.