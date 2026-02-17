Valor de cierre del euro en Canadá este 17 de febrero de EUR a CAD

El euro cotizó al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,01% comparado con los 1,62 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro marca un ascenso 0,28%, por ello desde hace un año mantiene aún un incremento del 2,32%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, acumuló dos sesiones consecutivas en dígitos positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es visiblemente inferior a la cifra lograda para el último año (5,75%), así que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.