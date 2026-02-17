Valor de cierre del dólar en Canadá este 17 de febrero de USD a CAD

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,01% frente a los 1,36 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,45%; aunque en términos interanuales aún acumula una disminución del 1,39%.

Si confrontamos el dato con jornadas previas, acumuló dos sesiones seguidas en verde. En los pasados siete días la volatilidad fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.