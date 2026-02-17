Noticias

Valor de cierre del dólar en Canadá este 17 de febrero de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Canadá este 17 de febrero de USD a CAD

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,01% frente a los 1,36 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,45%; aunque en términos interanuales aún acumula una disminución del 1,39%.

Si confrontamos el dato con jornadas previas, acumuló dos sesiones seguidas en verde. En los pasados siete días la volatilidad fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

