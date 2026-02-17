Glosario de tecnología: qué significa Dominio web

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo interactuamos con otros hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el inmenso mundo de la tecnología.

Qué es Dominio web

Dominio web es un nombre único que identifica a un sitio web en Internet. Por ejemplo, el dominio de Google es www.google.com. El dominio web está compuesto por dos partes: el nombre de la organización o persona que lo posee y el sufijo relacionado con la categoría del sitio (por ejemplo.com.org.edu).

Un nombre de dominio es una dirección web que identifica tu sitio web y lo diferencia del resto. Los nombres de dominios son un elemento básico para cualquier negocio online, ya que permiten a los usuarios encontrar tu sitio web fácilmente. A continuación, te enseñamos los tipos que existen, su función en Internet, así como algunos ejemplos.

Tipos de dominio web

Los dominios web son la dirección de su sitio web, como el nombre de su empresa o la URL que los visitantes usan para encontrarlo. Hay muchos tipos diferentes de dominios y elegir el adecuado para su proyecto es una decisión importante.

Aquí hay algunos de los principales tipos de dominio:

Dominios de nivel superior (TLD) . Los TLD son los últimos segmentos del dominio y existen muchas opciones, como.com.org.net y muchas otras. Estas extensiones se pueden usar para indicar el propósito del sitio web, como un negocio (.com) o una organización sin fines de lucro (.org). Dominios geográficos . Estos dominios tienen extensiones que indican la ubicación geográfica del propietario del sitio web, como.us para Estados Unidos o.ca para Canadá. Estas extensiones ayudan a las personas a identificar rápidamente el origen del sitio web al que están accediendo. Dominios genéricos . Los gTLD son dominios genéricos con extensiones comunes, como.info.biz. Estas extensiones se pueden usar en cualquier lugar del mundo y no están asociadas con un país específico. Dominios personalizados . Si lo que quieres es destacar con un nombre exclusivo para su sitio web, puede registrar un dominio personalizado con tus propias palabras clave o palabras clave relacionadas con tu industria u oferta de productos/servicios específica. Esta opción te permitirá crear un nombre único para su empresa que sea fácilmente reconocible por los clientes potenciales y destaque entre la multitud en línea. Subdominios . Si ya tiene un TLD principal registrado, también puedes optar por agregar subdominios a este para expandirse hacia diferentes secciones dentro del mismo sitio web principal (por ejemplo blog.miempresa.com).

Función de los dominios en Internet

Los dominios son la parte esencial de Internet. Se utilizan para identificar y localizar a los usuarios, sitios web y servidores de correo electrónico. Estas direcciones son únicas y se encuentran al final de la URL o dirección web. Por ejemplo, en «www.misitio.com», el dominio es «misitio.com».

Los dominios tienen diferentes funciones:

Identificación . Los dominios permiten identificar a una página web, permitiendo que los usuarios la encuentren fácilmente en línea. Localización . Los nombres de dominio ayudan a los usuarios a ubicar el contenido deseado en línea, ya que identifican la ubicación exacta del contenido alojado en un servidor web específico. Seguridad . Los nombres de dominio son necesarios para proporcionar autenticación y seguridad entre las comunicaciones entre un cliente y un servidor web o entre dos servidores web diferentes. También ayudan a garantizar que los datos no sean interceptados durante su transmisión por Internet, protegiendo así la información y privacidad del usuario final. Navegabilidad . Los nombres de dominio mejoran la navegabilidad al hacer referencia a las páginas web deseadas mediante direcciones URL más fácilmente recordables por los usuarios finales.

En conclusión, los nombres de dominio juegan un papel importante en el funcionamiento correcto de Internet al proporcionar identificación, localización, seguridad y navegabilidad para todos sus usuarios finales

Ejemplos de dominio web

Los ejemplos de dominio web están relacionados con la identificación de un sitio web en Internet. Un dominio es un nombre único que se le asigna a cada sitio web para ser identificado de forma única y diferenciarse del resto. Los dominios normalmente están compuestos por algunas partes, como se muestra a continuación:

Nombre del dominio . Este es el nombre único que identifica al sitio web. Por ejemplo, Google tiene el nombre de dominio «google.com». Subdominio . Este es un elemento opcional que se agrega al nombre del dominio para proporcionar más información sobre el sitio web. Por ejemplo, muchos blogs tienen un subdominio «blog» en su dirección URL, como blog.google.com. Prefijos . Estos son otros elementos opcionales que se agregan al principio del nombre del dominio para proporcionar más información sobre el sitio web. Por ejemplo, muchas empresas usan prefijos como «www» o «m» para indicar si el sitio está optimizado para ordenadores o dispositivos móviles, respectivamente (www.google.com y m.google.com).

Estos ejemplos muestran cómo los diferentes componentes pueden combinarse para crear un nombre de dominio único y fácil de recordar que ayudará a los usuarios a encontrar tu sitio web fácilmente en Internet sin confusión con otros sitios webs similares.

