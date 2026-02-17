Euro: cotización de cierre hoy 17 de febrero en México

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 20,30 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,32% frente a la cifra de la jornada previa, cuando cotizó a 20,37 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0,9%, por lo que en términos interanuales aún acumula un descenso del 10,61%.

Analizando este dato con el de días anteriores, encadenó dos sesiones seguidas en descenso. La volatilidad referente a estos siete días presentó un comportamiento claramente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en fechas recientes.