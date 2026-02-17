Dólar: cotización de cierre hoy 17 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,31% si se compara con la cifra de la jornada anterior de 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,26% y desde hace un año aún conserva un incremento del 2,12%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas anteriores, cambió el sentido del resultado anterior, donde se anotó un descenso del 2,12%, demostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un balance visiblemente superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que manifiesta que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.