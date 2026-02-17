Dólar en Colombia: hay malas noticias por nueva subida de precio que asusta, así cerró el 17 de febrero

El dólar en Colombia registró una cotización máxima de $3.675,00 en la jornada del 17 de febrero - crédito Lee Jae-Won/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 17 de febrero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.664,98, lo que representó una subida de $12,09 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.652,89. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.445 millones en 1.600 transacciones, con un precio de apertura de $3.665,00, un mínimo de $3.646,15 y un máximo de $3.675,00.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 0,31%, por ello desde hace un año aún acumula una disminución del 11,59%.

Si se confronta el dato con días anteriores, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (14,3%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

Al cierre de la jornada del 17 de febrero, el precio promedio de compra de dòlar en las casas de cambio era de $ 3.564,44, mientras que el de venta se ubicaba en $ 3.667,22 - crédito José Luis González/Reuters

Negociaciones entre EE. UU. e Irán

Dicho movimiento se dio luego de que, a nivel internacional, se conoció que EE. UU. e Irán adelantaron una segunda ronda de negociaciones indirectas sobre su disputa nuclear. Con esto, el mercado evidenció compras de bonos del Tesoro estadounidense.

A nivel local, se conoció que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó USD460 millones al inicio de 2026, nivel que corresponde al dato más bajo de la serie desde febrero de 2024. Por su parte, las transferencias netas, principalmente remesas, ascendieron a USD1.139 millones (+3,6% anual), de modo que se consolidan como una de las fuentes principales que soportan el consumo de los hogares.

Cambio estructural de régimen

De acuerdo con el analista de mercado en AXI, Santiago Duarte, la apreciación de las monedas latinoamericanas oculta un cambio estructural de régimen que la mayoría de los inversores aún está subestimando.

Según él, el avance del 26% del peso colombiano desde el mínimo de noviembre, junto con las ganancias de Chile (+15%), Brasil (+17%) y México (+21%) refleja una debilidad temporal del dólar y una reasignación estructural fuera de activos estadounidenses, mientras las preocupaciones sobre la independencia de la Fed aceleran la salida de capital.

El dólar en Colombia lleva varios meses por debajo de los $3.700 - crédito Jesús Avilés/Infobae

“El desempeño superior de Colombia surge de una convergencia extraordinaria: tasas reales elevadas que atraen flujos de carry trade, mientras la estabilidad política sorprende positivamente”, anotó. Dijo que, a diferencia del caos de la reforma judicial en México o el enfrentamiento fiscal en Brasil, Colombia evitó medidas extremas, lo que creó lo que los analistas llaman el fenómeno del trade político.

Puntualizó que esta prima de estabilidad, combinada con la fortaleza de las exportaciones de materias primas y los posibles recortes cautelosos de 25 puntos básicos del Banco de la República a la tasa de interés, manteniendo diferenciales atractivos, posiciona al peso para una fortaleza sostenida, pese a las proyecciones de una tasa terminal del 7% hacia finales de 2026.

Comportamiento estable

Por su parte, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, anotó que la cotización del dólar mantiene un comportamiento estable, sin señales de ruptura en los niveles de soporte y resistencia definidos en los mercados regionales. El analista financiero aseguró que “el dólar sigue totalmente enrangado” y que los flujos de compra y venta permanecen equilibrados, lo que mantiene la estrategia operativa sin alteraciones.

El dólar perdió fuerza a nivel mundial en 2025 y 2026 y Colombia se vio favorecido - crédito Yuriko Nakao/Reuters

De acuerdo con él, la compañía observa con atención la dinámica en Colombia, donde identificó un rango clave entre $3.680 y $3.720 para concretar monetizaciones en la zona alta, mientras que en los niveles cercanos a $3.620 y $3.570 se preparan para activar compras. “Mantenemos la misma estrategia en Colombia hacia la zona de inclusión $3.680 o $3.720, en ese rango para ir haciendo monetizaciones una vez toquemos esos niveles, que es la zona de techo del rango en Colombia y la zona de piso para estar activándonos con compras”, puntualizó. Agregó que, si se requiere actuar con mayor urgencia, pueden evaluarse compras incluso cerca de $3.620.

Flujos equilibrados

El CEO explicó que, en este momento, los flujos están totalmente equilibrados entre compra y venta. Mientras tanto, la firma apuesta solo por operaciones de corto plazo, de uno o dos meses como máximo, y posterga decisiones de cobertura a largo plazo hasta que aparezcan señales más claras en el mercado.

Vieira destacó que el sesgo actual del mercado es bajista, aunque las zonas de soporte se mantienen firmes en países como México, Brasil, Chile y Colombia. “Por ahora el sesgo se mantiene bajista, pero está respetando los pisos en toda la región, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia sigue respetando bien los pisos, por eso una vez se acerque al piso debemos empezar a participar con compras”, afirmó. Para él, mientras el precio no rompa esos soportes, estas zonas funcionarán como una referencia clave para los compradores del mercado.