Top 10 Disney+ Argentina: ‘Depredador: tierras salvajes’ domina el ranking de las producciones más populares

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Argentina

Esta imagen difundida por 20th Century Studios muestra a Thia, interpretada por Elle Fanning, a la izquierda, y Dek, interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi, en una escena de "Predator: Badlands." (20th Century Studios/Disney via AP)

1. Depredador: tierras salvajes (Predator: Badlands)

Un joven Predator rechazado por su clan encuentra un aliado inesperado en Thia y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

2. Homo Argentum

Trailer Homo Argentum

La película consta de 16 mini películas que exploran, con humor y critica social, las características de la identidad argentina.

3. Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Love Story)

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney +

Miniserie. 9 episodios. Serie que narra la relación entre Carolyn Bessette y John John Kennedy, pareja que tras un breve noviazgo contrajo matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas del finales del siglo XX. Fue una historia de amor que capturó la atención de toda una nación: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly), hijo del legendario presidente JFK, era el cabeza visible de la familia más parecida a la realeza estadounidense. El país lo vio crecer, pasó de niño a ser el soltero más deseado y fenómeno mediático.

4. Ella McCay

Ella McCay - Tráiler

Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su estado, ocupando el puesto de su mentor.

5. Depredador: La presa (Predator: La presa)

Es la séptima entrega de la franquicia Predator y una precuela de las primeras seis películas .

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche. Naru es una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras.

Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

6. Belleza perfecta (The Beauty)

Belleza Perfecta (Captura de tráiler oficial)

Los socios Drew y Kara investigan la enfermedad de transmisión sexual “la belleza”, que causa efectos estéticos, pero que resulta letal.

7. Hija del fuego: La venganza de la bastarda

Los habitantes de Villa Los Cóndores no tienen ni idea de lo que les espera. #HijaDelFuego: La Venganza de la Bastarda estrena el 19 de noviembre a (Disney Plus)

Una mujer extranjera regresa a su ciudad natal con otra identidad. Su presencia despierta sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una venganza sangrienta. Con la confianza de todos, pone en marcha su plan y comete los crímenes más brutales en un pueblo que oculta más secretos de los que parece.

8. Avatar: El camino del agua

Para consternación de los Na'vi, los humanos regresan y después de destruir unas hectáreas de selvas de Pandora con unos cañones de plasma, construyen una nueva base llamada "Ciudad Cabeza de Puente", que prepara a Pandora para ser colonizada por los humanos, ya que la Tierra agoniza.

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

9. Río

(Blue, el último espécimen de su especie se adentra en una increíble aventura con Perla, una guacamaya hembra) Crédito: (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Blu es un guacamayo que ha crecido en un pequeño pueblo de Minnesota en EEUU, un buen día se entera que es el último espécimen macho de su especie. Es entonces cuando Blu y su dueña, compañera y protectora Linda, deciden tomar rumbo a Rio de Janeiro para conocer a Tulio, un excéntrico experto en pájaros y a Perla, quien es la última hembra de su especie. Juntos se embarcan en una serie de aventuras para sobrevivir junto a otros amigos que conocen a medida que se desarrolla la historia

10. El diablo viste a la moda

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista ‘Runway’ es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo.

Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada. Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

Qué se puede ver en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Brendan McDermid)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.