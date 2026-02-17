Noticias

Clima en Columbus: predicción del estado del tiempo mañana

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Guardar
Conoce todas las condiciones meteorológicas
Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una ligera posibilidad de lluvia después de la 1 a.m.

Las nubes aumentarán, con una temperatura mínima alrededor de 46 grados Fahrenheit (8 grados Celsius).

El viento del suroeste será de 5 a 8 mph (8 a 13 km/h) y se volverá tranquilo después de la medianoche.

La probabilidad de precipitación será del 20%.

Pronóstico del clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera lluvia, principalmente después de la 1 p.m. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 62°F (16°C). Habrá un viento del sureste de 3 a 8 mph (5 a 13 km/h). La probabilidad de precipitación es del 60%. Se podrían acumular entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm) de nueva precipitación.

Esta noche, las condiciones seguirán siendo húmedas y nubladas, con la posibilidad de más lluvias.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del martes, 17 de febrero de 2026

Condiciones meteorológicas en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Craig Ruttle)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

Clima en ColumbusClima en OhioPronóstico del tiempo en OhioClima en Estados UnidosEstado del tiempo en OhioÚltimas actualizacionesClima en Estados UnidosClima en OhioClima en Columbus

Últimas Noticias

Reporte del clima en Seattle: los reportes del estado del tiempo para el 18 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Reporte del clima en Seattle:

Clima en Filadelfia: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana martes 17 de febrero

Estar al pendiente de las condiciones meteorológicas de las siguientes horas en la ciudad te facilitará tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Filadelfia: temperatura y

Paraguay: las predicciones del tiempo en Encarnación este 18 de febrero

En Paraguay la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados y casi todo el año hay precipitaciones

Paraguay: las predicciones del tiempo

Estas son las películas que están de moda en Google Argentina este día

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Estas son las películas que

Clima en Asunción: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

Clima en Asunción: pronóstico de