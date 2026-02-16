Cierre del índice Nikkei 225 este 16 de febrero

Jornada sin cambios para el Nikkei 225, que acabó la sesión del lunes 16 de febrero con una variación del 0,05%, hasta los 56.969,42 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 57.219,20 puntos y un volumen mínimo de 56.748,18 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,82%.
Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 marca un ascenso 5,01%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 47,9%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,18% por debajo de su máximo del presente año (57.650,54 puntos) y un 11,45% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).