Noticias

Cierre del índice Nikkei 225 este 16 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Nikkei 225, que acabó la sesión del lunes 16 de febrero con una variación del 0,05%, hasta los 56.969,42 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 57.219,20 puntos y un volumen mínimo de 56.748,18 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,82%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 marca un ascenso 5,01%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 47,9%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,18% por debajo de su máximo del presente año (57.650,54 puntos) y un 11,45% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

Últimas Noticias

El principal índice de Corea de Sur este 13 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 0,28%

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El principal índice de Corea

¿Cómo estará el clima en La Plata?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

¿Cómo estará el clima en Mendoza?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Rosario

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Córdoba: cuál será