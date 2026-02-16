Cierre del índice Nikkei 225 este 16 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Nikkei 225, que acabó la sesión del lunes 16 de febrero con una variación del 0,05%, hasta los 56.969,42 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 57.219,20 puntos y un volumen mínimo de 56.748,18 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,82%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 marca un ascenso 5,01%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 47,9%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,18% por debajo de su máximo del presente año (57.650,54 puntos) y un 11,45% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).