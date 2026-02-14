Noticias

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 31 grados Fahrenheit (aproximadamente -0.5 grados Celsius).

Se espera que el viento esté en calma.

El clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Habrá una posibilidad de lluvia o lluvia helada antes de las 10 a.m., luego es probable que llueva. El cielo estará nublado, con una temperatura máxima cercana a 45°F (7°C). El viento será tranquilo, cambiando a dirección este alrededor de 6 mph (9.7 km/h) por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 60%. Se espera poca o ninguna acumulación de hielo. Esta noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con la posibilidad de más lluvia y temperaturas que descenderán a alrededor de 35°F (2°C).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 13 de febrero, 7:35 p. m. EST.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

