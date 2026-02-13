Glosario de tecnología: qué significa Origen de la informática

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es Origen de la informática

El origen de la informática hace referencia a la historia de la misma, incluyendo además sus comienzos y su evolución.

La informática es uno de los movimientos de la ciencia que se ha caracterizado por su utilidad.

En consecuencia, es importante conocer aspectos como su origen, quiénes son sus creadores o su evolución.

El verdadero origen de la informática

Antes de que el término de informática siquiera pensara en ser usado, se sabe que en entre los siglos XVII y XX ya se estaba manejando la posibilidad de automatizar la información.

Pero no fue hasta el siglo XX que se comenzaron a ver indicios reales de que lo poco a poco se convertiría en una revolución informática.

Hubo un intervalo importante entre los años 1940-1952 donde la tecnología que se caracterizaba en los tubos de vacío era importante.

Existieron muchas máquinas que fueron construidas en estos años, siendo de gran tamaño y con capacidades que normalmente se basaban en el cálculo. De igual forma, al ser tan grandes en cuanto a físico, el enfriamiento era importante.

Informática en los años 1952 -1964

Ya en este punto, se tiene conocimiento que los transistores fueron una pieza clave, casi que siendo protagonistas. Su importancia radica en que colaboraron a resolver la problemática del calentamiento de las computadoras y de su gran tamaño.

Evolución entre 1964 – 1971

Aquí fue cuando llegaron los microcircuitos, marcando una pauta bastante importante pues los teleprocesos nacieron de allí.

Fase de la informática que data en 1971 – 1981

Se empieza una de las etapas más importantes y es que los microprocesadores, las redes y sus derivados hicieron acto de presencia. Ya en estos años las computadoras comenzaron a tener un auge importante, siendo que los ordenadores comenzaban a ser personales.

Informática desde 1981 hasta la actualidad

Ya cuando la necesidad de la informática se fue haciendo más importante, comenzaron a hacerse públicos más aspectos de esta. Algunos ejemplos son los siguientes:

Programación. Bases de datos. Información de componentes. Inteligencia artificial.

Padres de la informática

El título de padre de la informática radica en varios hombros, todo según diferentes perspectivas:

Alan Turing . Matemático que fue el responsable de crear una curiosa máquina electromecánica, esta además es considerada precursora de los ordenadores actuales. Al ser británico, ayudó mucho durante la segunda guerra mundial, siendo capaz de desbloquear un código que era usado por submarinos alemanes. Charles Babbage . Todo se remonta al año de 1822, donde este hombre creó un modelo prueba de su Difference engine (Máquina diferencial). Su principal función era la de realizar operaciones matemáticas, estas se veían mediante su impresión de datos. John Atanasoff . Ingeniero electrónico cuyo trabajo también fue importante para el desarrollo moderno de la digitalización. Su investigación se basó en las pesadas calculadoras de Monroe, añadiendo a IBM (International Business Machines). Todo para la resolución de problemas científicos. Stephen Wozniak . Su contribución a la creación de un ordenador en 1970 es innegable. Fue cofundador de Apple Computer (llamada actualmente como Apple Inc.). Estuvo involucrado en la creación de las computadoras Apple I y Apple II.

