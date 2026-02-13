ATX terminó la jornada a la baja este 13 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el ATX, que terminó rueda bursátil del viernes 13 de febrero con notables descensos del 1,44%, hasta los 5.622,58 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 5.705,05 puntos y la cifra mínima de 5.565,86 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,44%.

Si consideramos los datos de la última semana, el ATX anota un descenso 0,76%; sin embargo en el último año todavía mantiene un incremento del 37,68%. El ATX se sitúa un 3,18% por debajo de su máximo del presente año (5.807,55 puntos) y un 5,06% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).