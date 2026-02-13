Noticias

ATX terminó la jornada a la baja este 13 de febrero

Cierre de sesión ATX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el ATX, que terminó rueda bursátil del viernes 13 de febrero con notables descensos del 1,44%, hasta los 5.622,58 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 5.705,05 puntos y la cifra mínima de 5.565,86 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,44%.

Si consideramos los datos de la última semana, el ATX anota un descenso 0,76%; sin embargo en el último año todavía mantiene un incremento del 37,68%. El ATX se sitúa un 3,18% por debajo de su máximo del presente año (5.807,55 puntos) y un 5,06% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Austria

Últimas Noticias

Actividad bursátil: AEX registra ganancias de 0,59% al cierre de los mercados de este 13 de febrero

Cierre de sesión AEX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Actividad bursátil: AEX registra ganancias

Euro Stoxx 50 termina en terreno negativo este 13 de febrero

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 termina en

Cierre del OMX Stockholm 30 este 13 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Cierre del OMX Stockholm 30

Swiss Market finaliza operaciones con movimientos positivos el 13 de febrero

Cierre de operaciones Swiss Market: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Swiss Market finaliza operaciones con

El IBEX 35 finalizó la sesión de este 13 de febrero con baja de 1,73%

Cierre de operaciones IBEX 35: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

El IBEX 35 finalizó la