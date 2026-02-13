Actividad bursátil: AEX registra ganancias de 0,59% al cierre de los mercados de este 13 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el AEX, que acabó la sesión de mercado del viernes 13 de febrero con ascensos del 0,59%, hasta los 993,82 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 997,98 puntos y la cifra mínima de 985,87 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,21%.

En la última semana, el AEX acumula una bajada 0,15%; sin embargo desde hace un año aún acumula un ascenso del 4,94%. El AEX se sitúa un 1,7% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.011,01 puntos) y un 2,98% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).