Actividad bursátil: AEX registra ganancias de 0,59% al cierre de los mercados de este 13 de febrero

Día de subida para el AEX, que acabó la sesión de mercado del viernes 13 de febrero con ascensos del 0,59%, hasta los 993,82 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 997,98 puntos y la cifra mínima de 985,87 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,21%.
En la última semana, el AEX acumula una bajada 0,15%; sin embargo desde hace un año aún acumula un ascenso del 4,94%. El AEX se sitúa un 1,7% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.011,01 puntos) y un 2,98% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).