MOEX Russia Index este 12 de febrero: gana terreno tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día optimista para el MOEX Russia Index, que terminó la sesión bursátil del jueves 12 de febrero con leves ascensos del 0,29%, hasta los 2.766,18 puntos. El indicador marcó un máximo de 2.771,34 puntos y la cifra mínima de 2.748,84 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,81%.

Si consideramos los datos de la última semana, el MOEX Russia Index registra un ascenso 1,06%; aunque en el último año aún conserva un descenso del 13,15%. El MOEX Russia Index se sitúa un 1,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.797,76 puntos) y un 2,57% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.696,92 puntos).