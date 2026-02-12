MOEX Russia Index este 12 de febrero: gana terreno tras el cierre de operaciones

Día optimista para el MOEX Russia Index, que terminó la sesión bursátil del jueves 12 de febrero con leves ascensos del 0,29%, hasta los 2.766,18 puntos. El indicador marcó un máximo de 2.771,34 puntos y la cifra mínima de 2.748,84 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,81%.
Si consideramos los datos de la última semana, el MOEX Russia Index registra un ascenso 1,06%; aunque en el último año aún conserva un descenso del 13,15%. El MOEX Russia Index se sitúa un 1,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.797,76 puntos) y un 2,57% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.696,92 puntos).