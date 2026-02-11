Taiwan Weighted cerró al alza este 11 de febrero

Buena jornada para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión bursátil del miércoles 11 de febrero con notables ascensos del 1,61%, hasta los 33.605,71 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 33.707,83 puntos y un volumen mínimo de 33.071,67 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una subida 4,08%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 43,14%.