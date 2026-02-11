Noticias

Taiwan Weighted cerró al alza este 11 de febrero

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión bursátil del miércoles 11 de febrero con notables ascensos del 1,61%, hasta los 33.605,71 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 33.707,83 puntos y un volumen mínimo de 33.071,67 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una subida 4,08%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 43,14%.

