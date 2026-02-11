Lluvias y tormentas en la sierra de Arequipa: el pronóstico del Senamhi para este miércoles 11 de febrero

El majestuoso Misti bajo un cielo azul, fiel compañero del clima arequipeño

Lluvias y tormentas marcarán el clima en Arequipa este miércoles 11 de febrero, con precipitaciones en diversas provincias de la sierra y temperaturas más elevadas en la costa, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En la ciudad de Arequipa, la temperatura alcanzará los 20 °C y descenderá hasta los 12 °C. El día comenzará con cielo parcialmente nublado y, a medida que avancen las horas, se prevén lluvias moderadas.

En las zonas altas como Caylloma, el frío se intensificará: la temperatura podría bajar hasta -4 °C, con lluvias y tormentas durante la tarde. Condiciones similares se esperan en Imata y Orcopampa, donde también se pronostican precipitaciones.

En localidades como Chivay, Cabanaconde, Chuquibamba, Cotahuasi y Huanca, se anuncian lluvias vespertinas bajo cielos mayormente nublados.

Por su parte, en provincias como Caravelí, Majes y La Joya, el cielo permanecerá nublado y existe la posibilidad de lluvias a lo largo del día.

En la franja costera, el panorama será más estable. En Camaná, Atico, Lomas y Mollendo, se prevé cielo con nubes dispersas y temperaturas entre 27 °C y 29 °C.

En Aplao, la temperatura llegará a 30 °C; sin embargo, se anticipa una llovizna ligera hacia la noche.

Las autoridades recomiendan adoptar medidas de precaución ante las lluvias, especialmente en las zonas altoandinas, donde podrían presentarse tormentas y bajas temperaturas durante la noche.

Alerta de lluvias en Arequipa

El Senamhi emitió el Aviso Meteorológico N.° 043 – nivel naranja por la continuidad de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, así como lluvias localizadas en la costa norte, desde la medianoche de este miércoles 11 hasta el viernes 13 de febrero de 2026.

Según el organismo técnico, durante este periodo se registrarán lluvias, granizo, aguanieve y nevadas en distintas zonas de la sierra. Se prevé la caída de granizo en localidades situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en áreas que superen los 3.800 metros, principalmente en la sierra central y sur.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de emergencias.

En la costa norte, el Senamhi advirtió la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en Tumbes, así como en la costa interior de Piura y Lambayeque. En el resto del litoral se esperan lloviznas ligeras y dispersas.

Para el miércoles 11 de febrero, se estiman acumulados de lluvia de hasta 35 mm/día en la costa norte, entre 16 y 32 mm/día en la sierra norte y valores que oscilarán entre 10 y 22 mm/día en la sierra central y sur.

Los departamentos con posible afectación son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

El Senamhi precisó que se trata de fenómenos meteorológicos peligrosos y exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución del evento, así como a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes para prevenir riesgos a la vida y la infraestructura.