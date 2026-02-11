Apertura del mercado de Hong Kong este 11 de febrero

Arranque de operaciones continuista para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la jornada del miércoles 11 de febrero con una variación del 0,16%, hasta los 27.140,61 puntos, tras la apertura. En relación a fechas previas, el índice pone punto final a dos jornadas de tendencia.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 1,09%, por ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 29,91%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,96% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,79% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).