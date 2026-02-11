Apertura del mercado de Corea del Sur este 11 de febrero

Inicio de sesión bursátil sin cambios para el KOSPI, que inaugura la jornada en los mercados del miércoles 11 de febrero con una variación del 0,12%, hasta los 5.307,81 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el índice acumula tres sesiones consecutivas en ascenso.
Con respecto a los últimos siete días, el KOSPI registra una bajada 1,18%; por el contrario en términos interanuales aún acumula un incremento del 116,3%. El KOSPI se sitúa un 1,18% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.371,10 puntos) y un 23,16% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).