Noticias

Valor de cierre del euro en México este 10 de febrero de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en México este 10 de febrero de EUR a MXN

El euro se pagó al cierre a 20,46 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,28% si se compara con la cotización de la jornada anterior de 20,40 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un incremento 0,43%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 11,77%.

En relación a jornadas previas, sumó dos fechas seguidas en valores positivos. En los pasados siete días la volatilidad es superior a los números conseguidos para el último año (9,27%), de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 10 de febrero de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de cierre del

Euro: cotización de cierre hoy 10 de febrero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del miércoles 11 de febrero

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Clima en Chiclayo: la probabilidad

Panamá: cotización de cierre del dólar hoy 10 de febrero de USD a PAB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Panamá: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Cuba este 10 de febrero de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar