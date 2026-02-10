Valor de cierre del euro en México este 10 de febrero de EUR a MXN

El euro se pagó al cierre a 20,46 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,28% si se compara con la cotización de la jornada anterior de 20,40 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un incremento 0,43%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 11,77%.

En relación a jornadas previas, sumó dos fechas seguidas en valores positivos. En los pasados siete días la volatilidad es superior a los números conseguidos para el último año (9,27%), de forma que está presentando un comportamiento más inestable.