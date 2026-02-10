Ranking Disney+ en Colombia para maratonear el fin de semana: ‘Ella McCay’ encabeza el top de las más vistas

Ella McCay - Tráiler

El ranking semanal de Disney+ incluye títulos como ‘Ella McCay’, ‘El diablo viste a la moda’, ‘El show de los Muppets’ y ‘Tron: Ares’. Estas producciones reflejan la apuesta de la plataforma por ofrecer tanto clásicos como novedades, buscando captar la atención de distintos segmentos de audiencia.

La selección de contenidos forma parte de la estrategia de Disney+ para mantenerse competitivo en el mercado del streaming, resaltando franquicias reconocidas y estrenos recientes.

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Colombia

Emma Mackey y Jamie Lee Curtis en 'Ella McCay

1. Ella McCay

Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su estado, ocupando el puesto de su mentor.

2. El show de los Muppets (The Muppet Show)

"El show de los Muppets" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Disney+)

¡Vuelve “El show de los Muppets”! La rana Gustavo, la Señorita Peggy y el resto de los queridos Muppets regresan con un nuevo programa especial. La música, la comedia y el caos están garantizados cuando los Muppets se suban de nuevo al escenario del Teatro de los Muppets original con una invitada muy especial: ¡Sabrina Carpenter!

3. El diablo viste a la moda

"El diablo viste a la moda" se queda con el sexto lugar del listado. (Disney+)

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista ‘Runway’ es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo. Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada.

Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

4. Belleza perfecta (The Beauty)

Belleza Perfecta (Captura de tráiler oficial)

Los socios Drew y Kara investigan la enfermedad de transmisión sexual “la belleza”, que causa efectos estéticos, pero que resulta letal.

5. Avatar: El camino del agua

Avatar: El camino del agua (20th century)

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

6. TRON: Ares

La secuela se verá el 9 de octubre en todos los cines de América Latina Crédito: (Disney)

La historia de Ares, un programa muy sofisticado que se envía desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa y que va a representar el primer encuentro de la humanidad con seres creados por la IA.

7. Intensamente 2 (Inside Out 2)

Hagan espacio para nuevas emociones!. Mira el nuevo tráiler de #IntensaMente2 de Disney y Pixar, estreno 13 de junio, solo en cines. (Crédito: Disney Studios LA)

Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos..) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento. Secuela de ‘Inside Out’.

8. Río

"Río" se queda con el octavo sitio del ranking colombiano. (Disney+)

Blu es un guacamayo que ha crecido en un pequeño pueblo de Minnesota en EEUU, un buen día se entera que es el último espécimen macho de su especie. Es entonces cuando Blu y su dueña, compañera y protectora Linda, deciden tomar rumbo a Rio de Janeiro para conocer a Tulio, un excéntrico experto en pájaros y a Perla, quien es la última hembra de su especie. Juntos se embarcan en una serie de aventuras para sobrevivir junto a otros amigos que conocen a medida que se desarrolla la historia

9. Otro viernes de locos (Freakier Friday)

Años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo puede caer dos veces.

10. Avengers: Endgame

Después de los eventos devastadores de ‘Vengadores: Infinity War’, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles sean las consecuencias.. Cuarta y última entrega de la saga “Vengadores”.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (AP/Richard Drew)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.