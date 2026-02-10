Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 10 de febrero de USD a GTQ

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,47% comparado con la cotización de la sesión previa, cuando cotizó a 7,48 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 2,22%, de modo que desde hace un año aún acumula un incremento del 1,6%.

Respecto de días anteriores, invirtió el resultado de la jornada anterior, cuando finalizó con una disminución del 2,18%, mostrando una ausencia de continuidad en los resultados. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que fue notoriamente superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores cambios de lo normal.