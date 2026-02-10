Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 10 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el EuroStoxx 50, que cerró la sesión bursátil del martes 10 de febrero con leves descensos del 0,16%, hasta los 6.049,59 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 6.078,29 puntos y un mínimo de 6.045,99 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,53%.

Con respecto a los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota una subida 0,9% y en términos interanuales aún acumula un ascenso del 10,12%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,16% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.059,01 puntos) y un 3,41% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.850,38 puntos).