Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 10 de febrero

Día bajista para el EuroStoxx 50, que cerró la sesión bursátil del martes 10 de febrero con leves descensos del 0,16%, hasta los 6.049,59 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 6.078,29 puntos y un mínimo de 6.045,99 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,53%.
Con respecto a los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota una subida 0,9% y en términos interanuales aún acumula un ascenso del 10,12%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,16% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.059,01 puntos) y un 3,41% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.850,38 puntos).