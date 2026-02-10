Euro: cotización de cierre hoy 10 de febrero en Guatemala

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 9,12 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 3,11% con respecto a la cotización de la jornada anterior, que fue de 8,84 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca un ascenso 2,94%, de manera que en el último año aún conserva una subida del 6,76%.

En relación a jornadas anteriores, invirtió el dato de la jornada previa, donde cerró con un descenso del 2,51%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. La volatilidad de esta semana fue notoriamente superior a la acumulada en el último año, de forma que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.