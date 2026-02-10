Top 10 Disney+ Estados Unidos: ‘The Muppet Show’ encabeza el ranking de las producciones más populares

Disney Plus busca convertirse en la mejor opción para ver películas y series. (Infobae)

El ranking semanal de Disney+ incluye títulos como ‘The Muppet Show’, ‘Spider-Man’, ‘Piratas del Caribe’ y ‘Wonder Man’. Estas producciones forman parte de la estrategia de la plataforma para destacar en el competitivo sector del streaming, combinando clásicos con estrenos recientes y franquicias populares. La variedad de opciones busca captar la atención de diferentes públicos y reforzar el posicionamiento de Disney+ frente a sus principales competidores.

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ Estados Unidos

1. El show de los Muppets (The Muppet Show)

¡Vuelve “El show de los Muppets”! La rana Gustavo, la Señorita Peggy y el resto de los queridos Muppets regresan con un nuevo programa especial. La música, la comedia y el caos están garantizados cuando los Muppets se suban de nuevo al escenario del Teatro de los Muppets original con una invitada muy especial: ¡Sabrina Carpenter!

2. Wonder Man

El actor de Hollywood Simon Williams se sumerge en el mundo de los superhéroes a medida que obtiene sus propios poderes y se convierte en el nuevo superhéroe Wonder Man.

3. La princesa y el sapo

Tiana, una muchacha de origen humilde que vive en Nueva Orleans, trabaja como camarera y cocinera para conseguir realizar el sueño que compartió con su padre, conseguir abrir su propio restaurante. Pero todo cambia cuando el Príncipe Naveen, heredero de la corona de Maldonia, llega a la ciudad.

En su camino se cruza el Doctor Facilier, un brujo vudú que engaña al príncipe y lo convierte en una rana. Atrapado en su nueva forma, Naveen intentará romper el encantamiento utilizando la forma clásica de los cuentos, es decir, con el beso de una princesa. Convence a Tiana para que le bese pero, las cosas no son tan sencillas.

4. Los Muppets (The The Muppets)

Cuando la Rana René y los Muppets se enteran de que su amado teatro está destinado a ser demolido, un humano comprensivo, Gary, y su compañero de habitación títere, Walter, aparecen para ayudar a la pandilla a montar un espectáculo y recaudar los 10 millones de dólares que necesitan para salvar el día.

5. Spider-Man: A través del Spider-Verso

Miles Morales se embarca en una aventura épica que transportará al simpático Spiderman de Brooklyn a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo.

Miles Morales regresa para una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn Spider-Man a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-People y enfrentarse así a un villano mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido antes.

6. Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra

El aventurero capitán Jack Sparrow recorre las aguas caribeñas. Pero su andanzas terminan cuando su enemigo, el capitán Barbossa le roba su barco, la Perla Negra y ataca la ciudad de Port Royal, secuestrando a Elizabeth Swann, hija del gobernador.

Will Turner, el amigo de la infancia de Elizabeth, se une a Jack para rescatarla y recuperar la Perla Negra. Pero el prometido de Elizabeth, comodoro Norrington, les persigue a bordo del HMS Impávido. Además, Barbossa y su tripulación son víctimas de un conjuro por el que están condenados a vivir eternamente y a transformarse cada noche en esqueletos vivientes, en fantasmas guerreros.

7. Soul

Joe Gardner es un profesor de secundaria apasionado por el jazz. Tras un exitoso concierto en el Half Note Club, sufre un accidente repentino que separa su alma de su cuerpo y es transportado al Seminario Tú, un centro donde las almas se desarrollan y adquieren pasiones antes de ser transportadas a un niño recién nacido. Joe debe pedir ayuda a las demás almas en formación, como 22, un alma que ha pasado eones en el Seminario Tú, para poder regresar a la Tierra.

8. Avatar

Año 2154. Jake Sully, un exmarine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal.

9. Zootopia

La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Plaza Sahara, el Distrito Selva Tropical y el gélido Distrito Tundra. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas.

De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio.

10. Jamaica bajo cero (Cool Runnings)

Derice, Sanka, Junio Bevil y Yul son cuatro atletas jamaicanos, sin apenas recursos y sin tener conocimiento o adaptación a la nieve, pero dispuestos a alcanzar una difícil meta: ganar la medalla de oro nada menos que en los Juegos Olímpicos de invierno de Calgary, Canadá. Para ello reclutan como entrenador a un ex-campeón norteamericano (John Candy), quien aceptará la imposible tarea debido a su precaria situación económica.

Qué series y películas hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.