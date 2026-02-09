Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Hulu se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Ella McCay

Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su estado, ocupando el puesto de su mentor.

2. High Potential

Morgan es una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado.

3. Tell Me Lies

Cuando Lucy Albright llega al campus de su pequeña universidad, lejos de su madre, a quien nunca perdonó por un acto de traición en sus primeros años de adolescencia, Lucy abraza la vida universitaria y todo lo que tiene para ofrecer. Pero todo cambia cuando conoce a Stephen DeMarco, quien tiene su propio pasado misterioso. Su enredo adictivo tendrá consecuencias que nunca podrían haber imaginado.

4. Un chef de otro nivel, con Gordon Ramsay (Next Level Chef)

En está serie de competencia culinaria, Gordon Ramsay recorre los EE. UU. en busca de chefs para competir por un premio de 250.000 dólares y el título de "Chef del siguiente nivel".

5. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

6. Fear Factor: House of Fear

7. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

8. Belleza perfecta (The Beauty)

Los socios Drew y Kara investigan la enfermedad de transmisión sexual "la belleza", que causa efectos estéticos, pero que resulta letal.

9. Memory of a Killer

Angelo lleva una doble vida, como asesino y como padre de familia y todo funcionaba bien hasta que le sobrevino un principio de Alzheimer. Ahora sus mundos chocan, poniendo a su familia en peligro.

10. Will Trent

Basado en la exitosa serie "Will Trent" de Karen Slaughter. El agente especial Will Trent fue abandonado al nacer y soportó una dura madurez en el abrumado sistema de crianza temporal de Atlanta. Decidido a asegurarse de que nadie se sienta como él, ahora tiene la tasa de eliminación más alta.

11. Abbott Elementary

En esta comedia en el lugar de trabajo, un grupo de maestros dedicados y apasionados y un director ligeramente sordo, se reúnen en una escuela pública de Filadelfia donde, a pesar de las probabilidades en su contra, están decididos a ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la vida. Aunque estos increíbles servidores públicos pueden ser superados en número y sin fondos suficientes, aman lo que hacen, incluso si no aman la actitud menos que estelar del distrito escolar hacia la educación de los niños.

12. Best Medicine

13. Django desencadenado

Dos años antes de estallar la Guerra Civil (1861-1865), Schultz, un cazarrecompensas alemán que le sigue la pista a unos asesinos, le promete al esclavo Django dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Terminado con éxito el trabajo, Django prefiere seguir al lado del alemán y ayudarle a capturar a los delincuentes más buscados del Sur. Se convierte así en un experto cazador de recompensas, pero su único objetivo es rescatar a su esposa Broomhilda, a la que perdió por culpa del tráfico de esclavos. La búsqueda llevará a Django y a Schultz hasta Calvin Candie, el malvado propietario de la plantación "Candyland". La presencia de ambos en los alrededores de la propiedad, despierta las sospechas de Stephen, el esclavo de confianza de Candie.

14. Las aventuras de Dog Man (Dog Man)

Cuando un fiel perro policía y su dueño humano se lesionan juntos en el trabajo, una cirugía descabellada pero que salva vidas los fusiona a los dos y nace Dog Man. El Hombre Perro ha jurado proteger y servir y buscar, sentarse y darse la vuelta. A medida que Dog Man acepta su nueva identidad y se esfuerza por impresionar a su Jefe, debe detener los planes bastante malvados del supervillano felino Petey the Cat.

15. The Turpins: A New House of Horror -- A Diane Sawyer Special Event

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.