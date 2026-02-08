Glosario de tecnología: qué significa Voltaje

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué significa Voltaje

El voltaje (También llamado tensión eléctrica) es una magnitud que se encarga de dar un valor a la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos.

Dicho de otra manera, podría decirse que es el trabajo individual de la carga eléctrica que ejerce en una partícula un campo eléctrico.

Tipos de voltaje

Cómo es notable pensar, existen muchos tipos de voltaje. A continuación, se nombrarán algunos de estos tipos:

Alterno. Es el más usual en los tomacorrientes, esto gracias a que es fácil de generar y de transportar. Tiene valores alternos, además de que su frecuencia dependerá de la zona donde esté. Inducido. En el caso del voltaje inducido, este es aquella fuerza electromotriz que se necesita para poder generar energía eléctrica en un circuito. Corriente directa. Por otro lado, se sabe que este tipo es usual en motores y baterías. Este nace de la transformación de la corriente alterna en corriente continua. Continuo. Finalmente, está el voltaje continuo o de corriente continua, el cual es la corriente más pura dentro de todas las variantes. Se encuentra en chips, microprocesadores y similares.

¿Cómo se mide el voltaje?

El instrumento necesario para medir el voltaje se llama voltímetro. Este se instala o coloca de forma paralela a la fuente de energía, esto para medir o dar valores al potencial eléctrico.

Siguiendo la línea anterior, se sabe que se calcula tomando la energía total, necesaria para mover una carga eléctrica pequeña. Esto se divide entre la magnitud de la carga.

La tensión eléctrica se mide en voltios según el Sistema Internacional. Tanto es así que de allí se deriva el nombre de voltaje, con la letra V como representación.

El voltaje y la ley de Ohm

Al hablar de tensión eléctrica, es casi una regla obligada hacer referencia a la ley de Ohm.

Esta última explica que la diferencia de potencial (Es decir, el voltaje) que se aplica a los extremos de un material conductor, es proporcional a la cantidad de corriente que circula por ese mismo material, todo dependiendo de su resistencia.

De igual forma, dicha explicación, se puede simplificar en la fórmula oficial de la ley de Ohm:

V = R. I

V . Tensión. R . Resistencia del material. I. Corriente.

¿Qué es un regulador de voltaje?

Dentro de este tema, también es importante y necesario hablar acerca de lo que es un regulador de voltaje.

Así mismo, un regulador de voltaje es aquel dispositivo que está diseñado para controlar toda aquella tensión eléctrica que pase a través de él.

Para finalizar, su importancia radica en otorgar un voltaje estable, de manera que protege a todos y cada uno de los equipos a los cuales esté conectado. Dicha protección se hace en contra de términos como sobrevoltaje, caída de tensión o diversas variaciones de tensión.

El voltaje en la actualidad

Como ya se ha podido ver, el concepto de tensión eléctrica es algo que se debe conocer pues es algo que prácticamente está presente en todos lados.

Esto último toma fuerza con la constante automatización de las cosas y es que donde esté algún aparato o dispositivo que haga uso de electricidad, el concepto de tensión eléctrica estará presente.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.