Así se movió la fortuna de los 10 multimillonarios más ricos del planeta

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

Ni las enormes fortunas están a salvo de la volatilidad, así lo demostró la más reciente actualización del top de los personajes más ricos del planeta.

El listado volvió a actualizarse tras una jornada agitada en esta inestable economía internacional: algunos acumularon miles de millones, otros vieron evaporarse una parte importante de su patrimonio.

Te presentamos el nuevo listado, los cambios más destacados y cuánto ganó o perdió cada uno de estos millonarios.

Qué tan ricos son los multimillonarios hoy en día

Elon Musk.

Su fortuna: $834.8B.

Cuánto cambió: -0.8%.

Valor del cambio: $6.3B.

Larry Page.

Su fortuna: $270.9B.

Cuánto cambió: -0.5%.

Valor del cambio: $1.5B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $250.0B.

Cuánto cambió: -0.5%.

Valor del cambio: $1.4B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $235.3B.

Cuánto cambió: -3.7%.

Valor del cambio: $9.1B.

Jeff Bezos es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $229.8B.

Cuánto cambió: 0.2%.

Valor del cambio: $413.7M.

Larry Ellison.

Su fortuna: $179.1B.

Cuánto cambió: -6.1%.

Valor del cambio: $11.5B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $165.1B.

Cuánto cambió: 0.2%.

Valor del cambio: $383.7M.

Jensen Huang.

Su fortuna: $149.4B.

Cuánto cambió: -1.3%.

Valor del cambio: $2B.

Warren Buffett.

Su fortuna: $149.3B.

Cuánto cambió: -0.1%.

Valor del cambio: $185.9M.

Amancio Ortega.

Su fortuna: $147.5B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $3.4M.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 del listado anual de Forbes registra un récord de 3.028 multimillonarios en el mundo, lo que no solamente significó que por primera vez el acumulado rebasara la barrera de los tres mil millones sino que también llegaron a la lista nuevos nombres que marcan el inicio de un relevo en el mundo del dinero global.

Actores y millonarios

El universo de las celebridades también se expande en el club de los milmillonarios. Según Forbes, este año se sumaron Bruce Springsteen (1.200 millones de dólares), Arnold Schwarzenegger (1.100 millones de dólares) y Jerry Seinfeld (1.100 millones de dólares). Entre los músicos, Jay-Z lidera con 2.500 millones de dólares gracias a inversiones en tecnología, arte y bebidas. Le siguen Taylor Swift (1.600 millones de dólares), impulsada por sus giras y el control de su catálogo musical y Rihanna (1.400 millones de dólares), cuyo imperio de moda y cosmética la posiciona como referente empresarial.

En el cine, los directores más acaudalados son Steven Spielberg (5.300 millones de dólares) y George Lucas (5.100 millones de dólares). Spielberg construyó su fortuna con éxitos como Jurassic Park, E.T. e Indiana Jones, mientras que Lucas capitalizó la franquicia de Star Wars, transformándola en uno de los imperios más rentables de la historia del ocio

La tecnología como impulsora de la riqueza

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, entre ellos Hao Tang (4.300 millones de dólares) por su inversión en AppLovin y Ben Lamm (3.700 millones de dólares), fundador de Colossal Biosciences.

La firma de inteligencia artificial Anthropic también propició la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores. El sector financiero ocupa el segundo lugar, con 41 nuevos nombres, incluidos el criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con 8.500 millones de dólares.

El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

Por generaciones, el último análisis sobre riqueza global de UBS muestra que los nacidos después de 1981 (millennials) tienen una mayor proporción de activos en bienes duraderos y bienes raíces y menor exposición a mercados financieros, en comparación con generaciones anteriores.

Los Baby Boomers (1946-1964) concentran la mayor parte de la riqueza neta (más de 83 billones de dólares), casi el doble que la Generación X y mucho más que los millennials o la generación silenciosa (nacidos antes de 1946).