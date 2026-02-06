Valor de apertura del euro en México este 6 de febrero de EUR a MXN

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza al comienzo de sesión a 20,47 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un incremento del 0,15% frente a los 20,44 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula un descenso 0,66%, por ello en el último año acumula aún una bajada del 9,35%.

En relación a jornadas previas, encadena dos fechas consecutivas en dígitos positivos. La volatilidad referente a estos siete días es algo inferior a los datos conseguidos para el último año (9,2%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos cambios de lo previsible en estas fechas.