Noticias

Valor de apertura del euro en México este 6 de febrero de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en México este 6 de febrero de EUR a MXN

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza al comienzo de sesión a 20,47 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un incremento del 0,15% frente a los 20,44 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula un descenso 0,66%, por ello en el último año acumula aún una bajada del 9,35%.

En relación a jornadas previas, encadena dos fechas consecutivas en dígitos positivos. La volatilidad referente a estos siete días es algo inferior a los datos conseguidos para el último año (9,2%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos cambios de lo previsible en estas fechas.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

¿Cuál es la temperatura promedio en Los Ángeles?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Estatus de la calidad del aire en Valparaíso este 6 de febrero de 2026

Estas son algunas recomendaciones a considerar para el estado actual de la calidad del aire

Estatus de la calidad del

Calidad del aire en Coronel Sur este 6 de febrero de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) contempla cinco etapas: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia

Calidad del aire en Coronel

Calidad del aire en Coronel Norte este 6 de febrero de 2026

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Calidad del aire en Coronel