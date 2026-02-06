Las series más populares de Prime Video Estados Unidos que no podrás dejar de ver

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Después del segundo retiro de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon intervino como su reemplazo permanente. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa regresó a Nueva York.

2. Los hermanos demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

3. El robo (Steal)

Un día normal en Lochmill Capital se ve alterado cuando unos ladrones irrumpen y obligan a punta de pistola a Zara y a su mejor amigo Luke a cumplir sus exigencias. El detective Rhys se enfrenta a una carrera contrarreloj para descubrir quién ha robafo los 4000 millones de libras y por qué.

4. Beast Games

Unos increíbles 1000 concursantes compiten en desafíos físicos y mentales por una oportunidad de ganar un enorme premio en efectivo de 5 millones de dólares. Semana a semana, los concursantes utilizarán su fuerza e ingenio para permanecer en el juego, ¡con la esperanza de ser el ganador multimillonario!

5. El infiltrado

Basada en la novela homónima de John Le Carré publicada en 1993. El exsoldado británico Jonathan Pine es reclutado por la agente Burr, de los servicios de inteligencia, para infiltrarse en la red de un traficante de armas internacional liderada por Richard Onslow Roper.

6. La meta es el amor (Relationship Goals)

Cuando la productora de TV Leah Caldwell pretende ser la primera mujer a cargo del mejor programa matutino local, su es, Jarrett Roy llega a competir por el mismo rol. Él asegura haber cambiado gracias al libro "La meta es el amor", que se vuelve un tema central cuando las amigas de Leah exploran el libro. Leah se enfoca en su carrera hasta que la química con su ex desafía sus prioridades.

7. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

8. Los pecadores (Sinners)

Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

9. La Casa de David (House of David)

Narra el desarollo del personaje bíblico David, que acaba convirtiéndose en el rey más célebre de Israel. El una vez poderoso rey Saúl cae víctima de su propio orgullo. Por orden de Dios, el profeta Samuel unge a un adolescente marginado como nuevo rey. Cuando un líder cae, otro debe surgir.

10. Una película de Minecraft (A Minecraft Movie)

Cuatro inadaptados se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es uno de los servicios de video más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.