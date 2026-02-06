Glosario de tecnología: qué significa Página web

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Página web

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Una página web es un documento digital que se encuentra en la Red y que contiene información, imágenes, videos, textos y otros elementos multimedia. Esta página web se almacena en un servidor de Internet y los usuarios pueden acceder a ella a través de un navegador web.

¿Quieres tener tu propia página web? ¿O simplemente estás aquí para saber qué de una manera técnica? En cualquier caso te ayudaremos a conocer los conceptos básicos, su origen e historia, así como los tipos de página web que existen.

Origen e historia de las páginas webs

Las páginas web han pasado a formar parte de nuestra vida diaria y su origen se remonta al año 1989. Fue en ese momento cuando Tim Berners-Lee, un ingeniero informático británico, propuso el concepto de una red informática mundial que permitiría el intercambio de información a través de la Internet. En 1990, Berners-Lee escribió el código HTML (Hypertext Markup Language) para crear la primera página web.

Desde entonces, muchas empresas e individuos han contribuido al desarrollo de las páginas web para mejorar su funcionalidad y accesibilidad. A principios de los 2000, se introdujeron nuevos lenguajes de programación como PHP y JavaScript que permitieron la creación de sitios web interactivos con contenido dinámico.

Actualmente, hay una gran variedad de herramientas disponibles para ayudar a los usuarios a diseñar sus propias páginas web sin tener que aprender programación. Estas herramientas incluyen editores visuales como Dreamweaver o CMS como WordPress que simplifican enormemente el proceso de crear contenido en línea.

Además del diseño y desarrollo, hay varias formas en las que los usuarios pueden promocionar sus sitios web para mejorar su visibilidad en Internet. Los motores de búsqueda como Google utilizan algoritmos para rastrear y clasificar sitios web por relevancia y otros factores. Por su parte, las redes sociales ofrecen buenos canales para compartir contenidos e involucrar con los usuarios.

Tipos de páginas webs

Existen diferentes tipos de páginas webs, cada una con sus propios usos y objetivos. Algunas se usan para fines comerciales, mientras que otras se emplean para navegar por la web. A continuación se presentan los tipos de páginas webs más comunes:

Páginas web estáticas . Estas páginas tienen contenido fijo y no permiten la interacción con el usuario. Son útiles en caso de que desee mostrar información sobre su empresa o productos sin la necesidad de actualización constante. Páginas web dinámicas . Esta es una versión avanzada de las páginas web estáticas, ya que permite a los usuarios interactuar con el contenido y realizar cambios en tiempo real. Esto significa que los usuarios pueden agregar contenido, hacer comentarios, votar en encuestas, entre otros. Blogs . Los blogs son sitios web donde se publican artículos o entradas sobre temas específicos frecuentemente actualizados por el propietario del blog o por terceros autorizados. Los usuarios también pueden publicar comentarios al final de cada entrada del blog para discutir sobre el tema tratado en él. Portales . Los portales son sitios web con un gran número de secciones relacionadas entre sí sobre temas diferentes tales como noticias, entretenimiento, deportes, etc., ofreciendo a los usuarios un punto único para obtener toda la información deseada sin salir del portal mismo. Foros . Los foros son sitios web donde los usuarios comparten sus opiniones y experiencias acerca de temas específicos mediante publicaciones y discusiones en línea controladas por moderadores designados por el dueño del foro. Tiendas virtuales . Están diseñadas para vender productos directamente a los clientes a través del internet sin necesidad de un local físico u otros medios tradicionales tales como revistas o catálogos impresos. Están equipadas con características tales como carritos de compras virtuales para facilitar las compras a través del sitio y sistemas automatizados para controlar inventario y facturación electrónica.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.