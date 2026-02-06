Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 6 de febrero en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy 6 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,26% si se compara con la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,01% y en términos interanuales aún mantiene un incremento del 1,9%.

Respecto de días previos, puso fin a cuatro sesiones de tendencia plana. En los pasados siete días la volatilidad fue superior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.

