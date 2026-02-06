Pronóstico del clima para Lima hoy, 6 de febrero: Estos distritos llegarán a los 30 °C, según Senamhi

Senamhi anuncia incremento de la radiación UV, en especial en horas cercanas al mediodía. - Crédito: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que hoy Lima presentará cielos nublados durante las primeras horas de la mañana, con tendencia a nubes dispersas hacia el mediodía y cielo cubierto por la noche en algunas zonas.

Pronóstico por zonas y distritos:

Lima Este (distritos como Ate, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita y La Molina):

Temperaturas entre 21 °C y 30 °C.

Cielo nublado por la mañana, nubes dispersas al mediodía y cielo cubierto en la noche.

Lima Oeste y Callao (distritos como San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Callao, Ventanilla y Bellavista):

Temperaturas entre 21 °C y 27 °C.

Mañana nublada, nubes dispersas al mediodía y cielo nublado al atardecer.

Senamhi recomendó a la población protegerse del sol durante el mediodía, mantenerse hidratada y conducir con precaución por posibles zonas con humedad o neblina. La humedad relativa se mantendrá elevada, por lo que se espera sensación de calor en Lima Este durante las horas de mayor radiación solar.

Alerta por incremento de vientos en Lima región

El Senamhi emitió el Aviso Meteorológico N.° 036, de nivel amarillo, ante el incremento de la velocidad del viento en la costa, fenómeno que afectará a Lima y otras regiones desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de febrero.

Según el Senamhi, los vientos alcanzarán una intensidad ligera a moderada, lo que podría provocar levantamiento de polvo y arena, además de la reducción de la visibilidad horizontal, principalmente en zonas cercanas al litoral.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa, niebla y neblina, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar el tránsito vehicular y las actividades al aire libre.

Zonas afectadas en Lima: El aviso comprende la provincia de Lima, especialmente distritos costeros como Bujama, Mala, Asia, entre otros, así como la provincia de Cañete, donde se esperan las mayores ráfagas de viento.

Un nuevo fenómeno meteorológico se viene desarrollando en la costa peruana, que incluye a Lima. (Andina)

El organismo meteorológico recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del evento, conducir con precaución ante posibles bancos de neblina y evitar actividades al aire libre que puedan representar riesgos debido a las condiciones del viento.

El aviso tiene una vigencia total de 59 horas, y el Senamhi no descarta variaciones en la intensidad del fenómeno conforme avance el fin de semana.

Alerta por precipitaciones en Lima región

El organismo también alertó sobre la extensión del Aviso Meteorológico N.° 034, que advierte la continuidad de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra y la costa norte de Lima región, fenómeno que se presentará desde el sábado 7 hasta el domingo 8 de febrero.

De acuerdo con el Senamhi, durante este periodo se registrarán lluvias, granizo, aguanieve y nevadas en diversas zonas de la sierra. Se espera granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas afectarán principalmente a zonas situadas sobre los 3 800 metros, especialmente en la sierra central y sierra sur.

Senamhi alerta sobre un fenómeno meteorológico de gran magnitud que afectará varias regiones del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h, así como un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche. Además, no se descarta la presencia de lluvia dispersa en la costa, principalmente en la costa norte.

Para el sábado 7 de febrero, el organismo meteorológico prevé acumulados de lluvia cercanos a los 30 mm/día en la costa norte; entre 14 y 30 mm/día en la sierra norte; valores de 8 a 18 mm/día en la sierra central; y acumulados de 10 a 26 mm/día en la sierra sur.

El Senamhi precisó que el aviso tiene una vigencia de 47 horas y está clasificado como un nivel de peligro en el que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos, aunque habituales en estas regiones.

Las provincias afectadas serán: Yauyos, Cajatambo, Cañete, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón.

Ante esta situación, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, evitar actividades al aire libre durante las lluvias intensas y tomar precauciones ante posibles deslizamientos, crecidas de ríos o reducción de la visibilidad.