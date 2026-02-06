Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más frecuentes lo que causa que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya algunas nevadas dispersas antes de la 1 a.m. El cielo estará nublado y luego se irá despejando gradualmente, con una temperatura mínima alrededor de 12°F (-11°C).

Habrá ráfagas de viento, con un viento ligero y variable que se convertirá en un viento del noroeste de 16 a 21 mph (26 a 34 km/h) por la noche. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 mph (53 km/h).

La probabilidad de precipitación será del 40%.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 19 grados Celsius (66 grados Fahrenheit).

Sin embargo, la sensación térmica podría bajar hasta -8 grados Celsius (17 grados Fahrenheit) debido al viento.

Habrá vientos fuertes del noroeste, con una velocidad de aproximadamente 29 millas por hora (46 kilómetros por hora) y ráfagas que podrían alcanzar hasta 55 millas por hora (89 kilómetros por hora).

Es recomendable abrigarse bien si se planea salir esta noche.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 5 de febrero, 7:35 p. m. EST.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.