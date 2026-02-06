Cierre del índice Taiwan Weighted este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada financiera del viernes 6 de febrero con una variación del 0,06%, hasta los 31.782,92 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 31.842,62 puntos y un volumen mínimo de 31.164,28 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,13%.

En la última semana, el Taiwan Weighted anota un descenso 0,88%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene un incremento del 39,44%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,11% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 8,29% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).