Noticias

Cierre del índice Taiwan Weighted este 6 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada financiera del viernes 6 de febrero con una variación del 0,06%, hasta los 31.782,92 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 31.842,62 puntos y un volumen mínimo de 31.164,28 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,13%.

En la última semana, el Taiwan Weighted anota un descenso 0,88%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene un incremento del 39,44%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,11% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 8,29% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Clima en La Plata: temperatura y probabilidad de lluvia para este 6 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en La Plata: temperatura

Clima en Argentina: el pronóstico del tiempo para Mendoza este 6 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Argentina: el pronóstico

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de febrero en Rosario

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Pronóstico del estado del tiempo en Córdoba para este 6 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo

Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 6 de febrero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 cierra operaciones en