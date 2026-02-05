Tipo de cambio USD/MXN: peso mexicano se debilita frente al dólar este jueves 5 de febrero del 2026

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este jueves 5 de febrero de 2026. (Cuartoscuro)

El peso mexicano inició la sesión americana este jueves 5 de febrero con una pérdida de valor frente al dólar estadounidense, situándose en el séptimo lugar entre las monedas emergentes con mayores retrocesos.

El análisis matutino del Grupo Financiero Monex atribuye esta tendencia a la fortaleza reciente del dólar y a los indicadores económicos poco favorables en México.

En la apertura de hoy, el dólar se cotizó en promedio a 17,39 pesos mexicanos, lo que representa un alza del 0,3% en comparación con los 17,34 pesos registrados en la jornada anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante los últimos siete días, la divisa estadounidense acumuló un avance del 0,98%. Sin embargo, el recuento anual sigue mostrando una baja del 14,81%, lo que refleja una depreciación sostenida del dólar frente al peso en el último año.

El comportamiento reciente muestra dos jornadas consecutivas de incremento. Así, la volatilidad semanal se ubicó en 8,81%, claramente por encima del promedio anual, lo que indica una fase de mayor inestabilidad en el mercado cambiario mexicano.

Pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.