Taiwan Weighted abrió operaciones en terrenos positivos este 3 de febrero

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión del martes 3 de febrero con notables incrementos del 2%, hasta los 32.255,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días previos, el índice pone freno a tres jornadas seguidas con tendencia plana.

En la última semana, el Taiwan Weighted marca una disminución 0,19% aunque, por el contrario, en el último año aún acumula una subida del 38,44%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 9,9% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

