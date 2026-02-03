Taiwan Weighted abrió operaciones en terrenos positivos este 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión del martes 3 de febrero con notables incrementos del 2%, hasta los 32.255,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días previos, el índice pone freno a tres jornadas seguidas con tendencia plana.

En la última semana, el Taiwan Weighted marca una disminución 0,19% aunque, por el contrario, en el último año aún acumula una subida del 38,44%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 9,9% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).