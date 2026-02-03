¿Sin nada qué ver esta noche? ‘Homo Argentum’ encabeza el top 10 de lo más visto en Disney+ Argentina

Trailer Homo Argentum

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

Guillermo Francella, en la piel del presidente de Argentina en 'Homo Argentum'. (Netflix)

1. Homo Argentum

La película consta de 16 mini películas que exploran, con humor y critica social, las características de la identidad argentina.

2. Tarán

"Tarán" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Infobae)

El especial recorre desde la emblemática calle Corrientes hasta el escenario, donde Agustín Aristarán —conocido como Rada— despliega su capacidad para convertir lo habitual en algo asombroso. A través de su sello personal, el artista anima al público a percibir la magia presente en los pequeños detalles y demuestra que siempre existe, si se observa con atención.

3. Wonder Man

El actor de Hollywood Simon Williams se sumerge en el mundo de los superhéroes a medida que obtiene sus propios poderes y se convierte en el nuevo superhéroe Wonder Man.

4. Belleza perfecta (The Beauty)

Belleza Perfecta (Captura de tráiler oficial)

Los socios Drew y Kara investigan la enfermedad de transmisión sexual “la belleza”, que causa efectos estéticos, pero que resulta letal.

5. Enredados

Captura del tráiler oficial de Enredados (Disney)

Flynn Rider, el más buscado -y encantador- bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan un pacto y a partir de ese momento la pareja vivirá emocionantes aventuras en compañía de un caballo superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones

6. TRON: Ares

La secuela se verá el 9 de octubre en todos los cines de América Latina Crédito: (Disney)

La historia de Ares, un programa muy sofisticado que se envía desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa y que va a representar el primer encuentro de la humanidad con seres creados por la IA.

7. Avatar: El camino del agua

Avatar: El camino del agua (20th century)

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

8. Hija del fuego: La venganza de la bastarda

Los habitantes de Villa Los Cóndores no tienen ni idea de lo que les espera. #HijaDelFuego: La Venganza de la Bastarda estrena el 19 de noviembre a (Disney Plus)

Una mujer extranjera regresa a su ciudad natal con otra identidad. Su presencia despierta sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una venganza sangrienta. Con la confianza de todos, pone en marcha su plan y comete los crímenes más brutales en un pueblo que oculta más secretos de los que parece.

9. Avatar

La cinta de James Cameron en una versión HD y en 4K

Año 2154. Jake Sully, un exmarine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal.

10. Intensamente 2 (Inside Out 2)

Hagan espacio para nuevas emociones!. Mira el nuevo tráiler de #IntensaMente2 de Disney y Pixar, estreno 13 de junio, solo en cines. (Crédito: Disney Studios LA)

Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos..) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento. Secuela de ‘Inside Out’.

Qué se puede ver en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Bing Guan)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.