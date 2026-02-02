Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Lo favorito de los escuchas

1. Vete

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Vete entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Lo más nuevo de Ryan Castro, Kapo y Gangsta, LA VILLA, entra directamente al segundo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

El que fuera un exitazo de Bad Bunny y Feid va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la cuarta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 3.

5. Yonaguni

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Yonaguni, debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. GANAS

Kris R.

Con una diferencia positiva de 1, GANAS de Kris R. sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición sexta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

7. Destino Final

Yeison Jimenez y Luis Alfonso

Esta es la canción de Yeison Jimenez y Luis Alfonso que se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

8. FANÁTICO

Blessd y J Alvarez

FANÁTICO no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la octava posición.

9. CHÉVERE (joesón_type_beat)

ARIA VEGA

CHÉVERE (joesón_type_beat) de ARIA VEGA va en descenso: ya llega a la novena posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 8.

10. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V. Quizás por esto es que VeLDÁ debuta en el ranking directamente en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.