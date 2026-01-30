El Russell 2000 inicio operaciones este 30 de enero con pérdida de 0,37%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Russell 2000, que empieza la sesión de mercado del viernes 30 de enero con ligeras bajadas del 0,37%, hasta los 2.645,07 puntos, tras la apertura. En relación a fechas previas, el selectivo da la vuelta al resultado de la jornada anterior en el que experimentó una subida del 0,49%, siendo incapaz de asentar una tendencia estable.

Con respecto a la última semana, el Russell 2000 anota una disminución del 0,9%. El Russell 2000 se sitúa un 2,71% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,46% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.508,22 puntos).