El Russell 2000 inicio operaciones este 30 de enero con pérdida de 0,37%

Día bajista para el Russell 2000, que empieza la sesión de mercado del viernes 30 de enero con ligeras bajadas del 0,37%, hasta los 2.645,07 puntos, tras la apertura. En relación a fechas previas, el selectivo da la vuelta al resultado de la jornada anterior en el que experimentó una subida del 0,49%, siendo incapaz de asentar una tendencia estable.
Con respecto a la última semana, el Russell 2000 anota una disminución del 0,9%. El Russell 2000 se sitúa un 2,71% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,46% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.508,22 puntos).