ATX inicia sesión al alza este 30 de enero

Positiva apertura de sesión para el ATX, que empieza la sesión de mercado del viernes 30 de enero con leves incrementos del 0,56%, hasta los 5.609,77 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el selectivo da la vuelta al resultado de la sesión previa cuando experimentó un descenso del 0,02%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado.

En relación a los últimos siete días, el ATX acumula una subida 1,64%, de modo que en el último año aún mantiene un incremento del 45,17%. El ATX se sitúa un 0,19% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.620,66 puntos) y un 4,82% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.351,75 puntos).