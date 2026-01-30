Noticias

ATX inicia sesión al alza este 30 de enero

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el ATX, que empieza la sesión de mercado del viernes 30 de enero con leves incrementos del 0,56%, hasta los 5.609,77 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el selectivo da la vuelta al resultado de la sesión previa cuando experimentó un descenso del 0,02%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado.

En relación a los últimos siete días, el ATX acumula una subida 1,64%, de modo que en el último año aún mantiene un incremento del 45,17%. El ATX se sitúa un 0,19% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.620,66 puntos) y un 4,82% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.351,75 puntos).

Temas Relacionados

AustriaMercadosBolsa de Valores de AustriaaccionesAperturaNoticiasIndices financieros globales

Últimas Noticias

Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 30 de enero

Apertura de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones suizas se disparan al

Hang Seng este 30 de enero: perdió 2,08% tras el cierre de la jornada

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng este 30 de

Acciones italianas van al alza durante arranque de la sesión de este 30 de enero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones italianas van al alza

Apertura del principal índice de Bruselas este 29 de enero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del principal índice de

AEX inicia la jornada de este 30 de enero con retrocesos

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

AEX inicia la jornada de