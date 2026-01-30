AEX inicia la jornada de este 30 de enero con retrocesos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el AEX, que comienza la jornada financiera del viernes 30 de enero con ligeras caídas del 0,28%, hasta los 994,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el indicador suma tres sesiones sucesivas en cifras negativas.

Con respecto a la última semana, el AEX marca una disminución 0,6%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 8,12%. El AEX se sitúa un 1,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.011,01 puntos) y un 3,01% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).