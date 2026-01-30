Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 30 de enero

Apertura en positivo para el EuroStoxx 50, que inaugura la jornada del viernes 30 de enero con leves subidas del 0,19%, hasta los 5.903,12 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con jornadas pasadas, el selectivo pone punto final a dos sesiones de racha plana.
En la última semana, el EuroStoxx 50 anota una bajada 0,76%; aunque desde hace un año aún acumula un incremento del 11,99%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,28% por debajo de su máximo del presente año (6.041,14 puntos) y un 0,9% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).