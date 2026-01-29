Ranking de Netflix en Estados Unidos: estas son las películas favoritas del momento

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el top 10 de las películas más populares en Netflix Estados Unidos. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Ranking de las películas más reproducidas de Netflix Estados Unidos

1. M3GAN 2.0

2. El botín (The Rip)

El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha.

3. Secuestros: Elizabeth Smart (Kidnapped: Elizabeth Smart)

Este documental relata el desgarrador secuestro de Elizabeth Smart a los 14 años de su casa en Utah a través de sus propias palabras y de material hasta ahora inédito.

4. Secret Mall Apartment

5. Sin tiempo para morir

En No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

6. Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation)

Poppy es un espíritu libre y a Alex le gusta planificarlo todo. Tras muchas vacaciones juntos, estos amigos tan diferentes se preguntan si serán la pareja perfecta.

7. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

8. Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story

9. Spectre

Un críptico mensaje del pasado envía a James Bond a una misión secreta a México D.F. y luego a Roma, donde conoce a Lucía Sciarra, la hermosa viuda de un infame criminal. Bond se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra organización conocida como SPECTRE. Mientras tanto, en Londres, el nuevo director del Centro para la Seguridad Nacional cuestiona las acciones de Bond y pone en duda la importancia del MI6, encabezado por M. De modo encubierto Bond recluta a Moneypenny y Q para que le ayuden a buscar a Madeleine Swann, la hija de su antiguo archienemigo, el Sr. White, que quizá tenga la clave para desentrañar el misterio de SPECTRE. A medida que Bond avanza en su misión, descubre una estremecedora conexión entre él mismo y el enemigo que busca.

10. Spider-Man: Un nuevo universo

En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) construye el "Super Colisionador" trae a una versión alternativa de Peter Parker que tratará de enseñarle a Miles como ser un mejor Spider-Man. Pero no será el único Spider Man en entrar a este universo: 4 versiones alternas de Spider-Man aparecerán y buscarán regresar a su universo antes de que toda la realidad se colapse.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

