Las mejores canciones para escuchar en Spotify Uruguay en cualquier momento y lugar

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo favorito de los escuchas

1. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

Tras acumular 31.628 reproducciones, «LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» de Ryan Castro se mantiene en primer lugar.

2. Soy Favela

La T y La M

«Soy Favela» de La T y La M se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 26.348 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la segunda posición.

3. UWAIE

Max Carra

Esta es la canción que se ubica en la tercera posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 24.269, lo que marca un hito en la carrera musical de Max Carra.

4. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

Un número tan favorable como 24.089 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Roze Oficial va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la cuarta posición.

5. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido», interpretado por Beéle, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 21.486 reproducciones.

6. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se vende como pan caliente. Ya lleva 20.396 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la séptima posición, con 20.066 reproducciones.

8. TENGO UN FEELING (w Pizzu)

PEPU

«TENGO UN FEELING (w Pizzu)» de PEPU pierde fuerza. Hoy solo cosecha 18.055 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la octava posición, lo que apunta a que va de salida.

9. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

«La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» de ROSALÍA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 18.025 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto sigue abriéndose camino en las listas. Con 17.546 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición décima.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.