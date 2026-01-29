Con tendencia alcista, así abrió el AEX este 29 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el AEX, que comienza la sesión bursátil del jueves 29 de enero con notables ascensos del 1,06%, hasta los 1.007,74 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con jornadas previas, el índice bursátil cambia el sentido del dato anterior, cuando marcó una disminución del 0,29%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX acumula un incremento 0,75%, por ello desde hace un año acumula aún un ascenso del 9,98%. El AEX se sitúa un 0,32% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 4,43% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (965,03 puntos).