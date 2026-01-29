Noticias

Cierre del índice bursátil Russel 2000 este 29 de enero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el Russell 2000, que terminó la jornada financiera del jueves 29 de enero con una variación del 0,05%, hasta los 2.654,78 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 2.665,06 puntos y la cifra mínima de 2.616,14 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.

En los últimos siete días, el Russell 2000 anota un descenso del 2,35%. El Russell 2000 se sitúa un 2,35% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,84% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.508,22 puntos).

